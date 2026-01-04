Habrá atención ampliada atención en el Centro de Salud del barrio Pampa, de Cutral Co

El hospital zonal informó que se implementará una atención ampliada en el Centro de Salud del barrio Pampa, con el objetivo de fortalecer el acceso a consultas médicas durante la primera semana de enero.
La atención se brindará de 8 a 20 horas, tanto con turno previo como a demanda, e incluirá las especialidades de medicina general, ginecología, obstetricia y pediatría.
Según se detalló, el cronograma será el siguiente:
- Lunes 5 de enero de 2026: pediatría y ginecología.
- Miércoles 7 de enero de 2026: medicina general y obstetricia.
El Centro de Salud del barrio Pampa se encuentra ubicado en la intersección de Tucumán y Santa Teresita, en Cutral Co. Para consultas o solicitud de turnos, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 4962483.