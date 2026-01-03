Transporte a escuelas rurales: alumnos tendrán que solicitar el beneficio en forma digital

Todavía no está disponible el formulario, pero hay que estar atentos porque en 2026 se vienen cambios

El gobierno provincial busca regularizar y bajar costos en el transporte escolar de los chicos y chicas que van a escuelas rurales. Y por eso anunciaron cambios.

Aclaran que todavía no está en marcha, que mientras tanto hay que seguir con el trámite en papel. Pero que estén atentos el ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo Provincial de Educación (CPE) digitalizará a partir de este año 2026 las postulaciones para acceder al transporte escolar de estudiantes en toda la provincia.

Las familias podrán completar la inscripción mediante una declaración jurada digital que estará disponible (todavía no lo está) en el Portal Único al que se accede por aquí: https://portalunico.neuquen.edu.ar/

“Esta herramienta permitirá contar con información precisa sobre la cantidad de estudiantes que requieren el servicio, su ubicación y los establecimientos educativos a los que asisten”, se informó desde el gobierno.

Desde la cartera educativa se informó que la licitación del transporte escolar, correspondiente al ciclo lectivo 2026, se inicia con la información actualmente disponible en los formularios en formato papel. Habilitado el sistema digital, los tutores deberán realizar nuevamente la inscripción a través del Portal Único, en el marco del procedimiento instrumentado.

El Consejo de Educación dice que hacerlo en forma digital permite “validaciones automáticas”, es decir que usan sus propios datos del alumno o alumna para verificar que la solicitud es cierta, que la persona asiste a la escuela que dice y que necesita el transporte. Así se busca “garantizar que el beneficio alcance a quienes efectivamente lo necesitan. Asimismo, contribuirá a una gestión más eficiente y transparente del transporte escolar en toda la provincia”, dijo el gobierno en un comunicado.

Para acompañar la implementación, los distritos educativos brindarán asistencia territorial en todas las regiones, incluyendo las localidades más alejadas, con el fin de asegurar el acceso al sistema y acompañar a las familias que presenten dificultades para realizar el trámite digital.

Esta acción forma parte del proceso de modernización del Estado provincial y de fortalecimiento de las políticas de transformación digital impulsadas por el ministerio de Educación.