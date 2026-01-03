Insólito robo en el reservorio de Barrio Otaño: delincuentes se llevan hasta el portón en Año Nuevo

La estructura pudo seguir funcionando, casi no se afectó el suministro de agua

El inicio del año 2024 se vio empañado por un acto delictivo en las instalaciones del nuevo reservorio de agua del Barrio Otaño. El hecho fue descubierto a las 8:00 de la mañana del 1 de enero, cuando el personal de bombeo se disponía a poner en marcha la unidad y se encontró con la ausencia de elementos estructurales y sanitarios esenciales.

De acuerdo con los reportes del personal en el lugar, el robo habría ocurrido bajo el amparo de la oscuridad entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero. Los delincuentes emplearon métodos violentos para ingresar: palanquearon una chapa en la parte trasera y rompieron una sección del techo, creando un agujero por el cual accedieron al interior.

Un botín inusual y daños materiales

Lo más sorprendente del suceso fue el robo de un portón de chapa de gran porte, con una extensión estimada de entre 3 y 4 metros de largo, el cual fue desmontado de su estructura tras romper los candados de seguridad. Además de la estructura metálica, los malvivientes sustrajeron:

Un inodoro .

. Una pileta para manos completa con su grifería.

completa con su grifería. Entre tres y cuatro reflectores de luz encargados de la iluminación interna.

El ataque también dejó daños en el medidor de luz y en diversos candados que fueron forzados por los autores del hecho.

Sin impacto en el servicio de agua

A pesar de la magnitud del robo y los destrozos, se informó que la sala de máquinas no fue afectada, lo que permitió que el sistema de bombeo continuara trabajando con normalidad tras una demora inicial. Dicha demora fue necesaria para realizar la constatación de los daños y asegurar el perímetro antes de iniciar las operaciones del día. Las autoridades correspondientes ya cuentan con registros fotográficos de los daños para proceder con la investigación pertinente.

En este contexto, el reservorio es como el corazón del suministro de agua para el barrio; aunque los delincuentes lograron dañar la “carcasa” y llevarse accesorios externos, el motor vital del sistema permaneció intacto, evitando una crisis mayor para los vecinos durante el feriado.