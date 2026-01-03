Fabián Vega: “El club está ordenado y el gigante se despertó”

Dijo en la entrevista con 299 Deportes

Tras obtener el título de la liga local en 2025 y cortar una racha de 14 años sin campeonatos, el presidente del Club Alianza de Cutral Co, Fabián Vega, realizó un balance de su gestión y los desafíos institucionales enfrentados.

El dirigente destacó que, tras tres años de trabajo, la institución logró estabilizar su situación financiera y proyecta nuevas obras para 2026.

El camino hacia la estabilidad institucional

Al asumir la conducción, Vega describió un panorama de desorden administrativo con deudas y embargos. “Encontramos un club fundido; pensamos que en un año lo saneamos y nos costó mucho más de la cuenta”, explicó el presidente. Según detalló, la institución no poseía cuentas bancarias ni registros de aportes previsionales para su personal.

Uno de los logros mencionados fue la regularización jubilatoria de la empleada histórica Mabel Siancio, quien pudo retirarse tras años de incumplimientos por parte de gestiones previas. Actualmente, el club cuenta con dos cuentas bancarias operativas y no posee inhibiciones.

Conflictos legales y situación económica

A pesar del éxito deportivo, la relación con algunos arrendatarios presenta dificultades. Vega confirmó que el club mantiene un juicio con una iglesia que ocupa locales de la institución. “Pagan 120.000 pesos por la ubicación en la que están; nosotros defendemos los derechos de Alianza”, afirmó el dirigente, señalando que el contrato actual perjudica económicamente al club.

En cuanto al plano financiero, el presidente admitió que el 2025 fue un año de mucho esfuerzo económico debido a los viajes y la contratación de refuerzos. Señaló que, en ocasiones, los dirigentes debieron aportar dinero propio para cumplir con los sueldos de los jugadores ante la falta de ayudas prometidas.

Infraestructura y elecciones para 2026

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, anunció recientemente el inicio de obras en el predio del club para febrero de 2026. El proyecto incluye la construcción de un albergue para jugadores de primera división e inferiores en el sector donde actualmente funciona una gomería, la cual será relocalizada por el municipio.

Sobre su continuidad al frente de la entidad, Vega expresó su intención de seguir, aunque todavía no se ha fijado una fecha para las elecciones. “Tenemos los balances y la idea es continuar, pero queremos disfrutar este presente”, declaró. El presidente también hizo mención a los ataques recibidos en redes sociales, los cuales afectaron a su entorno familiar durante la campaña.

Cierre de un ciclo deportivo

Vega finalizó la entrevista dedicando el título a su familia y a la hinchada, calificando a Alianza como un “gigante dormido que se despertó”. Destacó el sacrificio de los jugadores y el cuerpo técnico, quienes compitieron en múltiples frentes durante toda la temporada hasta coronarse campeones en diciembre.