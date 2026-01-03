Estados Unidos bombardeó Venezuela y capturó a Nicolás Maduro, en Cutral Co hay protesta

Se reunirán en la Plaza San Martín a partir de las 18

Desde el Partido Obrero de Argentina, con representación en Cutral Co y Plaza Huincul se convocó a una marcha urgente para reclamar “Fuera Trump de Venezuela y de toda América Latina”.

La concentración será hoy sábado 3 de enero a las 18 en Plaza San Martin de Cutral Co. Las acciones bélicas comenzaron en la madrugada de Argentina. Y el gobierno de Estados Unidos confirmó que tiene detenidos a Nicolás Maduro y su esposa, a los que acusan de narcoterrorismo.

A continuación, se presentan los datos más relevantes de la incursión militar realizada por las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, según la información oficial y los reportes de prensa de Infobae y La Mañana Neuquén:

Captura del líder chavista: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó la captura de Nicolás Maduro y su posterior extracción de Venezuela. El mandatario fue trasladado fuera del país en un avión junto a su esposa, Cilia Flores .

El presidente de Estados Unidos, , confirmó la captura de y su posterior extracción de Venezuela. El mandatario fue trasladado fuera del país en un avión junto a su esposa, . Fecha y hora del operativo: Las acciones militares iniciaron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) del sábado 3 de enero de 2026 .

Las acciones militares iniciaron alrededor de las (06:00 GMT) del sábado . Naturaleza de la misión: Trump calificó la operación como un “ataque a gran escala” ejecutado con éxito en colaboración con las fuerzas del orden y militares estadounidenses.

Trump calificó la operación como un ejecutado con éxito en colaboración con las fuerzas del orden y militares estadounidenses. Objetivos estratégicos bombardeados: Se registraron ataques aéreos y explosiones en puntos clave de Caracas, específicamente en el fuerte militar Fuerte Tiuna y la base aérea La Carlota .

Se registraron ataques aéreos y explosiones en puntos clave de Caracas, específicamente en el fuerte militar y la base aérea . Alcance geográfico: Además de la capital, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reportó incursiones con misiles y helicópteros en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira .

Además de la capital, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reportó incursiones con misiles y helicópteros en los estados de . Recursos militares utilizados: Usuarios y autoridades reportaron el uso de aviones de combate, misiles y helicópteros Chinook sobrevolando las zonas de conflicto.

Usuarios y autoridades reportaron el uso de aviones de combate, misiles y helicópteros sobrevolando las zonas de conflicto. Respuesta del régimen venezolano: Ante la ofensiva, las autoridades chavistas declararon el Estado de Conmoción Exterior y el estado de excepción en todo el territorio nacional. Asimismo, hicieron un llamado a la “lucha armada” y a la movilización popular para repeler la presencia extranjera.

Ante la ofensiva, las autoridades chavistas declararon el y el en todo el territorio nacional. Asimismo, hicieron un llamado a la y a la movilización popular para repeler la presencia extranjera. Reacción regional: El presidente de Colombia, Gustavo Petro , ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela, calificando la acción de Washington como una “agresión a la soberanía” de la región.

El presidente de Colombia, , ordenó la con Venezuela, calificando la acción de Washington como una “agresión a la soberanía” de la región. Contexto judicial: La operación se vincula con la imputación de Maduro por cargos de narcoterrorismo y su supuesta relación con el Cartel de los Soles, según el gobierno de Estados Unidos.

El referente del peronismo neuquino, Darío Martínez se manifestó en sus redes sobre el tema y dijo: “lo de hoy es gravísimo y no debe crear precedente. Viola el derecho internacional y las normas de convivencia pacífica entre las naciones, y de ninguna manera habilita un mundo de paz para la humanidad ni para América Latina y el Caribe”.

También se manifestó el gremio docente ATEN, desde donde se expresó “frente a la gravísima situación que atraviesa el pueblo venezolano nos solidarizamos e instamos a pronunciarse a la diferentes organizaciones para que cesen los avances imperialistas del gobierno estadounidense de D. Trump. La patria grande hoy nos convoca a la unidad y la resistencia por la libertad de los pueblos a tener su autonomía política”.

Sobre este tema, recomendamos escuchar este podcast para darle contexto