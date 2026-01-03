El Chocón: entraron al lago sin respetar el pronóstico de viento y quedaron varados

Eran seis adultos que no tenían el equipamiento adecuado para enfrentar la emergencia

En la tarde del 1 de enero de 2026, un grupo de seis adultos mayores, ingresaron al agua a pesar del pronóstico de fuertes vientos y sin la prevención de equipamiento, en una embarcación.

Poco después advirtieron que el viento no los dejaba avanzar y quedaron varados hasta las 3 de la madrugada, que pudieron ser rescatados por Prefectura Naval. Los seis aventureros no tenían el equipamiento necesario dentro de la embarcación para este tipo de eventos.

Según reporta el diario La Mañana Neuquén, agentes de Prefectura y profesionales del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) los asistieron por teléfono hasta que alrededor de las 3.30 de la madrugada lograron rescatarlos a salvo.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, relató a LM Neuquén que el operativo fue llevado adelante con alto riesgo para los prefectos quienes tienen indicado ingresar a las aguas durante el día, pero que en esta ocasión lo hicieron en la oscuridad y con olas muy altas por el viento.

“La Prefectura tuvo que arriesgar su vida en este rescate”, aseguró la funcionaria, quien pidió “responsabilidad” a quienes deciden navegar las aguas de los embalses y ríos de la provincia.