Comienzan las bajas en el último campeón de Lifune

Tres de sus titulares se fueron a otros equipos

En la jornada de ayer, tres de los habituales titulares dejaron de ser jugadores de Alianza de Cutral Co.

Estamos hablando de Joaquín Rikemberg, Matias Gonzalez y Rodolfo “Fito” Romero. Dos de ellos se suman a San Patricio del Chañar y uno a Unión de Zapala.

El mediocampista Rikemberg y el delantero Gonzalez se despidieron del pueblo celeste con un comunicado que expresaba su agradecimiento y 299 Deportes pudo saber que su destino estaba en el Santo para lo que queda de Torneo Regional y seguramente la Copa Provincial de febrero.

El que sorprendió con su destino fue Romero, que se sumará al conjunto de Zapala para la siguiente temporada.