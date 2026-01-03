Calor de verano: difunden consejos para proteger a las mascotas del calor

Los animales no humanos también pueden sufrir un golpe de calor con las altas temperaturas

Son días de temperaturas extremas en la región y la comarca petrolera no es la excepción. Por eso se difundieron algunos consejos básicos para proteger a las mascotas en casa, tanto perros como gatos que pueden sufrir también un golpe de calor.

Aquí te dejamos algunos consejos esenciales para que pasen un verano seguro:

Agua siempre fresca: Asegurate de que tengan agua limpia y renovada durante todo el día.

Sombra y ventilación: Deben tener acceso a un lugar fresco, techado y con buena circulación de aire.

Paseos responsables: Evitá sacarlos a caminar en las horas de mayor radiación, entre las 10:00 y las 16:00 hs, para proteger sus patitas del suelo caliente.

Nunca en el auto: No los dejes solos dentro del vehículo, ni siquiera por un minuto o con las ventanas bajas.

Refrescalos: Podés mojarles la cabeza y la panza para ayudar a regular su temperatura corporal.

Con estos sencillos pasos, se puede garantizar el cuidado de las mascotas con temperaturas mayores a 30 grados.