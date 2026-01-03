Bomberos de Piedra del Águila asistieron a un hombre que volcó en la ruta 237

Por razones que todavía no están claras, el auto quedó apoyado sobre uno de sus laterales.

El conductor de un vehículo Chevrolet Classic tuvo que ser asistido en el hospital de Piedra del Águila luego de que perdiera el control y terminara volcando el auto.

Ocurrió en el kilómetro 1470, cerca de Piedra del Aguila durante la mañana de este sábado 3 de enero. Por razones que todavía no están claras, el auto quedó apoyado sobre uno de sus laterales.

Acudieron al lugar los bomberos voluntarios con un móvil, aproximadamente a las 8. Allí constantan que hubo un vuelco, que en el auto había un solo ocupante.

Después de asistir al conductor, se decidió su traslado al hospital local para un mayor control médico.

Los bomberos se encargaron de poner el vehículo sobre sus cuatro ruedas y desconectar la batería por precaución, informaron desde el cuartel. Luego quedó todo a disposición de la policía provincial, que tiene operativos especiales en todas las rutas de la provincia, con mayor tránsito.