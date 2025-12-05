Desde el 15 de diciembre, hay que reinscribirse en las becas Gregorio Álvarez

El trámite es imprescindible para continuar recibiendo el beneficio y se debe realizar por la página web.
Desde el 15 al 30 de diciembre estará abierto el proceso de reinscripción para las y los beneficiarios del programa de Becas Gregorio Álvarez de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.
En todos los casos la gestión es online por medio de la página www.becas.neuquen.gov.ar
Los parámetros relativos a los ingresos familiares, para becarios de todos los niveles, son:
- Para familias de hasta dos estudiantes deben ser inferiores a 4,5 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, tomando como referencia el monto de noviembre del corriente; y de 6 veces este índice para familias con tres o más estudiantes.
- En cuanto al calendario de vacunación, tendrán que estar al día a marzo de 2026.
- Niños, niñas y jóvenes deberán haber asistido a más del 80% de los días de clase. Y para estudiantes secundarios la condición es promover el año y no adeudar ningún espacio curricular al cierre del ciclo lectivo -febrero 2026-.
- Quienes se encuentran incluidos en este grupo deberán subir a la página la constancia de alumno regular y constancia de inscripción para cursar en 2026; los recibos de haberes correspondientes a noviembre 2025 de quienes sostienen económicamente al becario; y el certificado de vacunación al día.
En el caso de quienes se encuentran cursando carreras Terciarias y de Grado, para acceder a la renovación deberán reunir
- A febrero de 2026 las materias aprobadas según el requerimiento del programa. Mientras que quienes egresan este año del colegio secundario y ya eran beneficiarios de las Becas Gregorio Álvarez podrán dar continuidad al estipendio para cursar estudios superiores en 2026.
- Deberán presentar la constancia de título en trámite en la que se consigne que no adeudan materias; y adjuntar la constancia oficial de inscripción -con firma y sello de autoridad competente- emitida por la institución de Nivel Superior en la que se matricularon.
En todos los casos, las dudas o consultas pueden canalizarse por vía telefónica al 4494869, interno 6791 o 7487; por medio de whatsapp al 2996249470; o a los correos electrónicos becas@neuquen.gov.ar, becasme@neuquen.gov.ar o becasnqn@gmail.com