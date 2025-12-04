Torneo Oficial: Petrolero se lo dió vuelta a San Patricio y ganó como local

El conjunto de Plaza Huincul no tuvo un buen comienzo y perdía 2 a 0. Logró descontar, empatar y terminar ganando el encuentro.
San Patricio tuvo un mejor primer tiempo que Petrolero y se iba al descanso ganando por 2 a 0.
En el complemento, el local salió más decidido y logró dar vuelta el resultado para ganar por 3 a 2 con goles de Thomas Dermit, Alex Maldonado y Franco Fernández.
Con el partido igualado, San Patricio tuvo la un penal a su favor pero no lo pudo cambiar por gol y de esa misma jugada llegó el córner que derivó en el 3 a 2 final.
El próximo partido del Matador es frente a Alianza en el clásico de la comarca el domingo.