Inauguran un nuevo patio de juegos destinado a la niñez en Plaza Huincul

El acto oficial se realizará el miércoles 10 de diciembre a las 19 y está abierto a toda la comunidad.

Plaza Huincul anunció la inauguración de un nuevo patio de juegos en la Dirección de Niñez y Adolescencia, ubicado en Mérida 444, en el barrio Centenario. El acto oficial se realizará el miércoles 10 de diciembre a las 19 y está abierto a toda la comunidad.

El espacio fue diseñado con el objetivo de fortalecer las políticas locales destinadas al cuidado y desarrollo integral de las infancias. Desde el área municipal destacaron que la propuesta surge como respuesta a la necesidad de contar con ámbitos seguros, accesibles y pensados específicamente para el juego y la recreación.

La inauguración contará con la participación de autoridades locales, equipos técnicos y vecinos del sector. Desde el Municipio invitaron a todas las familias a acercarse y conocer el espacio.