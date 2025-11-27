Se realizará una charla abierta sobre la Ley Micaela en Plaza Huincul

La jornada se desarrollará hoy jueves a partir de las 19:30 horas en las instalaciones de la E.P.A. N.º 12

Este jueves 27 de noviembre se llevará a cabo en Plaza Huincul una nueva instancia de formación y sensibilización en el marco de la Ley Micaela, normativa que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes integran los tres poderes del Estado. En esta oportunidad, la actividad estará abierta al público en general, con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas que permitan prevenir, identificar y abordar situaciones de violencia por motivos de género.

La jornada se desarrollará a partir de las 19:30 horas en las instalaciones de la E.P.A. N.º 12, ubicada en Avenida San Martín 593. La iniciativa busca fortalecer el compromiso comunitario, promover la participación ciudadana y reafirmar la consigna #NiUnaMenos, que continúa siendo un eje central en las políticas de igualdad y protección de derechos.