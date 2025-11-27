Se dicta en Plaza Huincul la 2° edición del taller de producción de hongos comestibles

Los días 28 y 29 de noviembre, a partir de las 14:30

Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció la realización de la segunda edición del Taller Intensivo de Producción de Hongos Comestibles, una propuesta formativa que busca brindar herramientas teóricas y prácticas para el cultivo básico de esta alternativa productiva en crecimiento.

El taller se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre, a partir de las 14:30, y está dirigido a personas interesadas en iniciarse en la producción de hongos tanto para consumo personal como con fines comerciales.

Desde el área organizadora explicaron que la capacitación incluirá una instancia teórica, en la que se abordarán los conceptos fundamentales del cultivo, y una parte práctica donde los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos. La primera edición tuvo una alta participación, por lo que se decidió repetir la propuesta para quienes no pudieron asistir.

Las inscripciones y consultas se encuentran abiertas en la subsecretaría de Capacitación, a través del teléfono 299 5351518.