Rioseco destaca el avance del asfalto en el Zani, que ya alcanza el 90% de sus calles

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió los trabajos de pavimentación en el barrio Zani, donde las obras ya alcanzan el 90% de avance. La intervención representa un cambio significativo para las familias del sector y marca “un antes y un después” en su calidad de vida.
Vecinos del barrio señalaron que, hasta hace muy poco, resultaba difícil transitar en días de lluvia o viento, y que la tierra y el barro afectaban el día a día de cada hogar. Con el asfalto, la circulación y el mantenimiento de las viviendas mejoraron notablemente.
Rioseco destacó que “este barrio tiene 10 años y ha tenido la fortaleza y la suerte de esta etapa de Cutral Co, donde no hay que esperar 30 años para tener pavimento o cloacas”. Afirmó además que en pocos meses el sector tendrá el 100% de sus calles asfaltadas.
“Este es un barrio de trabajadores; la gente se ha autoconstruido su vivienda a través de los terrenos que les otorgamos. Este es un esfuerzo de la gente, y nosotros debemos aportarles infraestructura y condiciones de vida”, sostuvo.
Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, quien precisó que la obra abarca 14.500 metros cuadrados, correspondientes a 12 manzanas ubicadas entre Río Trocomán y Río Correntoso, y desde Nahueve hasta Pulmarí. En total, se ejecutan 2.000 metros lineales de pavimento, lo que permitirá completar casi la totalidad del barrio.