Rioseco destaca el avance del asfalto en el Zani, que ya alcanza el 90% de sus calles

En total, se ejecutan 2.000 metros lineales de pavimento, lo que permitirá completar casi la totalidad del barrio.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió los trabajos de pavimentación en el barrio Zani, donde las obras ya alcanzan el 90% de avance. La intervención representa un cambio significativo para las familias del sector y marca “un antes y un después” en su calidad de vida.

Vecinos del barrio señalaron que, hasta hace muy poco, resultaba difícil transitar en días de lluvia o viento, y que la tierra y el barro afectaban el día a día de cada hogar. Con el asfalto, la circulación y el mantenimiento de las viviendas mejoraron notablemente.

Rioseco destacó que “este barrio tiene 10 años y ha tenido la fortaleza y la suerte de esta etapa de Cutral Co, donde no hay que esperar 30 años para tener pavimento o cloacas”. Afirmó además que en pocos meses el sector tendrá el 100% de sus calles asfaltadas.

“Este es un barrio de trabajadores; la gente se ha autoconstruido su vivienda a través de los terrenos que les otorgamos. Este es un esfuerzo de la gente, y nosotros debemos aportarles infraestructura y condiciones de vida”, sostuvo.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, quien precisó que la obra abarca 14.500 metros cuadrados, correspondientes a 12 manzanas ubicadas entre Río Trocomán y Río Correntoso, y desde Nahueve hasta Pulmarí. En total, se ejecutan 2.000 metros lineales de pavimento, lo que permitirá completar casi la totalidad del barrio.