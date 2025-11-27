Rally Neuquino: Así está la pelea por el campeonato en cada categoría

Tieri se coronó como campeón de la A7

Luego de que pase la anteúltima fecha el pasado fin de semana se conoció cómo llegan los pilotos a la cita en Cutral Co.

En la clase A1 el local Manuel Bajeneta lidera con 78 puntos seguido por Cristian Rebolledo que tiene 76, en tercer lugar se ubica Victor Leuno con 57.

En la Clase A5 Nicolas Gonzalez es el líder con 69 puntos seguido por Marcos Rosas con 55 y mucho más atrás Pablo Correa con 25 puntos.

La Clase A6 ya tiene a su campeón, Daniel Llanos se quedó con la categoría con 88 puntos. En segundo lugar se ubica Gustavo Rojas con 52 y Mario Villanueva con 51.

El oriundo de la comarca Jeremías Tieri se quedó con la Clase A7 con una amplia diferencia. En 9 carreras logró 96 puntos y se coronó campeón. En segundo lugar se ubica Leandro Paulovich con 47 puntos, en tercer lugar está Castro Manuel con 8 puntos.

La Clase N1 es liderada por Luciano Zurita de Zapala con 75 puntos y lo sigue Claudio Criban de Senillosa con 61 puntos. En tercer lugar, Nicolas Ochoa de Plaza Huincul y actual campeón se encuentra en tercer lugar con 57 puntos.

En la Clase N2L Daniel Turletti de General Roca se consagró campeón de la categoría con 100 puntos, en segundo lugar se ubica Mauro Rojas de Junín de los Andes con 34 puntos y tercero se encuentra Pablo Lattanzio con 24 puntos.

En la Clase N2, el oriundo de Cutral Co se ubica en primer lugar con 74 puntos, seguido por Lucas Luqui de Neuquén con 71 puntos. En tercer lugar se encuentra Del Barba Matías de Zapala con 53 puntos.

Pedro Skruta se coronó campeón de la categoría RC5, el oriundo de Junín de los Andes suma 96 puntos, su perseguidor más próximo es Adrian Altamirano de Zapala con 63 puntos y en tercer lugar Luis Beltran de Añelo con 54 puntos.