Plaza Huincul repudia un nuevo hecho de vandalismo en el parque central

Personal municipal detectó el robo de aproximadamente 33 metros de cable del sistema de alumbrado público

Durante la mañana de este jueves, personal municipal detectó el robo de aproximadamente 33 metros de cable del sistema de alumbrado público en el nuevo parque central de Plaza Huincul. El hecho genera un perjuicio directo en la puesta en valor del espacio, que se encuentra en pleno desarrollo y es utilizado diariamente por vecinos y familias de la ciudad.

Desde el Ejecutivo Municipal manifestaron su profundo malestar por este nuevo acto de vandalismo y repudiaron enérgicamente cualquier acción que atente contra el patrimonio común. Además, remarcaron que este tipo de daños no solo afecta la infraestructura, sino también la seguridad y el disfrute de la comunidad.