Plaza Huincul recuperó dos espacios en el barrio Uno

Estaban ocupados de forma ilegal

El pasado fin de semana, la municipalidad de Plaza Huincul logró recuperar los espacios que se encuentran ubicados en la esquina de avenida Rotter e Ingeniero Canepa.

Luego de la intervención de la policía, la antigua locación de YPF perteneciente al municipio de Huincul se encontraba ocupada de forma ilegal hace más de 5 años.

La situación en la que se encontraba el edificio fue expuesta por la comisión vecinal y por muchos vecinos y vecinas, que se veían afectados por lo que denunciaban como actividades ilícitas que allí ocurrían”, indicó el intendente Claudio Larraza. La intervención policial respondió principalmente a denuncias por microtráfico de drogas.

La Municipalidad de Plaza Huincul dispuso el cierre y resguardo de la locación, para la posterior recuperación y puesta en valor del espacio.