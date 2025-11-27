La Orquesta de los Chicos vuelve a presentarse en Cutral Co

En el Centro Cultural José Héctor Rioseco, donde niñas, niños y adolescentes compartirán el trabajo desarrollado durante el año

Cutral Co, junto a la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la UTN FRN, anunció una nueva presentación de “La Orquesta de los Chicos”, un proyecto que impulsa el arte y la formación musical en la comunidad.

El encuentro se realizará el sábado 29 de noviembre a las 19 horas, en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, donde niñas, niños y adolescentes compartirán el trabajo desarrollado durante el año en un espectáculo abierto a toda la comunidad.

“La Orquesta de los Chicos” es uno de los programas culturales más valorados por las familias locales, ya que brinda enseñanza musical accesible y espacios de integración a través del arte. Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el desarrollo artístico y social de las juventudes.

La presentación será con entrada libre y gratuita, y se invita a vecinos, vecinas e instituciones a acompañar a los pequeños músicos en este cierre anual.