La colonia de adultos mayores y el taller Esperanza volverán a Las Grutas en febrero

Se firmó el convnio para que en febrero empiecen a viajar los contingentes.

Una vez más, la colonia de adultos mayores y de los integrantes del Taller Esperanza tendrán su viaje al balneario rionegrino de Las Grutas.

Así se anunció en una ceremonia cargada de emoción. Integrantes de la Casita de los Abuelos y las y los operarios del Taller Esperanza, estuvieron presentes.

Como es habitual, se firmaron dos convenios de colaboración entre el municipio de Cutral Co y la institución Salesiana San Francisco Javier. Ambos acuerdos permitirán que tanto el grupo de la Tercera Edad como el Taller Esperanza utilicen sus instalaciones para alojarse durante la estadía.

Estuvieron presentes el iIntendente Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; Vicente Juan Tirabasso por la institución Salesiana; Alicia Villar, directora de la Tercera Edad; Sandra Allende, directora del Taller Esperanza; e integrantes del Ejecutivo municipal.

Durante la firma, el jefe comunal Rioseco destacó la importancia de acompañar a quienes más lo necesitan y expresó que “debemos tener en cuenta a los ancianos y a los niños, porque son los más vulnerables, los olvidados. Tenemos que devolverles dignidad y felicidad”.

Por su parte, Alicia Villar celebró el anuncio y remarcó que “prepararnos para volver a Las Grutas es un momento hermoso, abierto a todos los jubilados y pensionados que quieran sumarse”. Todavía no se informó cuándo comenzarán las inscripciones y los requisitos que deben cumplir.