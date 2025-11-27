Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que para esta jornada ventosa y con calor.
En cuanto a la temperatura máxima será de 30° Centígrados y habrá un descenso importante hacia la noche: 7°.
En cuanto al viento se presentará del oeste a 32 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad, a lo largo del día. Para la noche rotará al este a 44 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto y para la noche estará inestable. Para el viernes se anuncia una máxima de 23° y la mínima de 9°.