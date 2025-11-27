“El Sueño de la Semilla” se presentará este domingo en Cutral Co

El Ballet Folklórico Municipal estrenará este domingo 30 de noviembre su nueva producción escénica titulada “El Sueño de la Semilla (Nguilliu Pewma)”, una propuesta artística que combina danza, identidad y narrativa ancestral. La función está programada para las 20:00 en el Centro Cultural “José Héctor Rioseco”, con apertura de sala desde las 19:30.
La obra, recomendada para público mayor de 12 años, tiene una duración aproximada de 40 minutos y podrá disfrutarse de manera gratuita, dado que la entrada es libre para toda la comunidad.
Desde la organización destacaron la importancia de la puntualidad: una vez comenzado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, a fin de respetar la dinámica escénica y la concentración de los intérpretes.