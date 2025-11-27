El Consejo Federal dio por perdido el partido a Alianza frente a San Patricio

Alianza había denunciado amenazas y que no había seguridad para jugar

En una resolución que se conoció esta tarde de jueves, la determinación del Consejo fue darle la razón al árbitro del partido, que sostuvo que se podía jugar.

Como ya se informó, Alianza recibió amenazas antes de comenzar el encuentro, hizo la denuncia policial y decidió no presentarse.

La resolución dice que San Patricio ganó por 1 a 0 y que Alianza debe pagar una multa económica por no presentarse además de restituir los gastos de la apertura de la cancha a San Patricio, contra presentación de comprobantes.

Con esta decisión, Alianza clasifica primero con 15 puntos, San Patricio y Patagonia quedan con 9 y sigue el equipo de El Chañar por diferencia de gol. Deberá viajar a Bariloche para enfrentar a Cruz del Sur.