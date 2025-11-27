Cutral Co invita al cierre anual de las capacitaciones barriales

Se podrá recorrer la exposición y venta de los productos elaborados en cada capacitación

Cutral Co anunció la realización del Cierre Anual de las Capacitaciones Barriales, una jornada que reunirá a vecinas y vecinos que participaron durante el año en distintos talleres formativos. El encuentro se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, de 9 a 15 horas, en el Salón Mutual Policial, ubicado en San Martín y Belgrano.

Durante la actividad, se podrá recorrer la exposición y venta de los productos elaborados en cada capacitación, que incluyen huerta, taller navideño, peluquería, artesanías y tejido. La propuesta busca visibilizar el trabajo realizado durante el año y fortalecer la economía local de quienes desarrollaron sus habilidades en los espacios formativos.

Las capacitaciones son impulsadas por la secretaría de la Mujer y la Diversidad y forman parte de las políticas municipales orientadas a promover la autonomía económica, la inclusión y el fortalecimiento comunitario.