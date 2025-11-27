Culminó la última práctica anual de tiro para personal policial en Cutral Co

A lo largo del 2025, más de 375 efectivos tomaron parte de estas actividades de capacitación y actualización

En el marco de los talleres de tiro dispuestos por la Jefatura de Policía, este jueves se llevó a cabo la última práctica anual destinada al personal de Oficiales Superiores y Jefes dependientes de la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co.

Esta instancia marcó el cierre del ciclo iniciado el día anterior, cuando realizaron su entrenamiento los oficiales subalternos, suboficiales y agentes, completando así la participación de todas las jerarquías policiales.

A lo largo del 2025, más de 375 efectivos tomaron parte de estas actividades de capacitación y actualización, desarrolladas desde el mes de mayo bajo la instrucción del personal especializado del GEOP Cutral Co.