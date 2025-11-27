Bomberos de Plaza Huincul asistieron a combatir los incendios en el norte neuquino

Por distintos focos activos en El Escorial, Ranquilón, Cerro Caicayén y Loncopué.

La Central de Bomberos N° 17 de Plaza Huincul envió una dotación para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan al norte de la provincia. Esta mañana partió una camioneta equipada con un kit de ataque rápido y dos bomberos especialmente capacitados para trabajar en este tipo de emergencias.

El personal local se sumó al operativo conformado por brigadistas y cuarteles de la zona centro, que ya se encuentran trabajando bajo las directivas del comité encargado de la coordinación de los distintos focos activos en El Escorial, Ranquilón, Cerro Caicayén y Loncopué.

La asistencia fue solicitada por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, a cargo de Luciana Ortiz Luna, quien requirió personal especializado, equipado con protección adecuada y herramientas manuales para desempeñarse directamente en la línea de fuego.

Desde la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios informaron que continúan en estado de alerta para cubrir también la zona cordillerana ante posibles nuevos eventos.