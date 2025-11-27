Bomberos de Cutral Co viajaron a colaborar con la extinción de los incendios en el norte neuquino

Los bomberos voluntarios de Cutral Co ya se encuentran en Loncopué y a disposición del comité que organiza el combate de los diferentes focos de incendio que se presentan en la zona de El Escorial, Ranquilón y Cerro Caicayen. Todos los sitios ubicados en el norte neuquino.
La colaboración fue solicitada por la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna para que el “personal especializado: bomberos capacitados y equipados con los elementos de protección correspondientes para trabajar en la línea y con herramientas manuales”.
La Federación Neuquina de Bomberos está alerta a cubrir la zona cordillerana ante eventuales sucesos.