Accidente en Cutral Co: trabajan bomberos en el lugar

Un accidente de tránsito se registró este jueves cerca de las 14 horas en la intersección de las calles San Juan y Nolasco, en Cutral Co. En el lugar interviene personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios, que acudió tras recibir el llamado de emergencia.
Según las primeras informaciones, el hecho involucró a al menos un vehículo. Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas del hecho. Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector hasta que finalicen las tareas correspondientes.