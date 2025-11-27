Accidente en Cutral Co: trabajan bomberos en el lugar

Se registró este jueves cerca de las 14 horas

Un accidente de tránsito se registró este jueves cerca de las 14 horas en la intersección de las calles San Juan y Nolasco, en Cutral Co. En el lugar interviene personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios, que acudió tras recibir el llamado de emergencia.

Según las primeras informaciones, el hecho involucró a al menos un vehículo. Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas del hecho. Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector hasta que finalicen las tareas correspondientes.