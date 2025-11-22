Skruta y Agesta dominan la primera jornada de la rally neuquino en Junín de los Andes

Se corre la 9 fecha del rally neuquino, que está llegando a su descenlace

La emoción del automovilismo se apoderó este sábado de Junín de los Andes con el desarrollo de la novena fecha del Rally Neuquino 2025. En una jornada marcada por la velocidad y la precisión, el binomio compuesto por Pedro SKRUTA y Ulises Agesta se colocó a la cabeza de la Clasificación General tras la disputa de los primeros tramos cronometrados.

Skruta y Agesta, a bordo de su PEUGEOT 208 de la categoría RC5 registraron un tiempo total de 25:52.6 en la especial conocida como “MAMA MARGARITA – OUIQUI BENITEZ”, una sección exigente que abarcó 41.29 Kms. El tiempo obtenido corresponde a la clasificación general después del tercer parcial (3) del evento, que es, además, la anteúltima fecha del campeonato 2025 y la segunda fecha de la Copa de Campeones.

Una lucha decisiva por el podio

La disputa por las primeras posiciones fue reñidísima. En el segundo escalón del podio se ubicaron VILLAGRA VICTOR y CACERES JORGE (KA MAGNETIC, A6), quienes finalizaron el tramo a solo 9.0 segundos de la punta.

El tercer puesto quedó en manos de CAYETANO CRISTIAN y LLERENA FEDERICO (GOL TREND, RC5). La pareja cronometró 26:01.8, quedando a tan solo 0.2 segundos de Villagra y Cáceres, lo que demuestra la escasa diferencia entre los líderes de la competencia.

Entre los diez primeros clasificados también destacaron CARDONEIL Miguel y CORTEZ Emanuel (GOL POWER, A6), seguidos por ROJAS Gustavo y ROJAS Joaquín (FIESTA, RC5) , quienes completaron las cinco primeras posiciones.

El rally incluye a defensores del título como Ochoa Nicolas y Fagan Sabrina en la N1, y otras parejas de categorías importantes como la A1 (Bajeneta Manuel y Bejeneta Aylen de Plaza Huincul), promete mantener la intensidad en las próximas etapas de esta novena fecha.