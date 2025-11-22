Plaza Huincul abrió inscripciones para terminar el secundario a distancia, queda una semana

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 28 de noviembre. Quedan solo 4 días, desde el martes

Desde el área de Capacitación se recordó que está abierta una nueva instancia de inscripción para el Secundario a Distancia 2026, un programa gratuito destinado a jóvenes y adultos que deseen iniciar o retomar sus estudios secundarios.

Las inscripciones estarán disponibles del 18 al 28 de noviembre en la sede ubicada en Avenida del Libertador 517, donde el personal del área brindará asistencia para completar el trámite y asesorará según cada situación académica. Es decir que desde el martes próximo, quedarán cuatro días para hacer el trámite.

Desde la institución destacaron que el programa permite cursar a distancia, ofreciendo una alternativa flexible para quienes trabajan, cuidan a sus familias o requieren una modalidad adaptada a sus horarios.

Para quienes comiencen el secundario desde cero, se solicita fotocopia autenticada del DNI y fotocopia autenticada del título de la escuela primaria. En el caso de las personas que hayan abandonado en algún momento del trayecto secundario, deberán presentar además el analítico del secundario autenticado por la institución donde cursaron previamente.

Para más información o consultas, se encuentra disponible el número 2995 35-1518.