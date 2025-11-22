Analizan crear un Consejo Regional de la Confluencia para apoyar a personas con discapacidad

Se definió que Plaza Huincul sea una de las localidades donde habrá congreso en 2026

La asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), reunió a representantes de 18 localidades y a 35 consejeras y consejeros en Andacollo en dos jornadas de trabajo orientadas a planificar las prioridades estratégicas para el 2026 y fortalecer las políticas públicas de inclusión en el territorio.

Como parte de la planificación institucional, se trabajó en un FODA para definir los objetivos estratégicos del Consejo para el 2026. También se votaron las sedes que recibirán los encuentros del próximo año: Plaza Huincul, Plottier, Las Ovejas y una sede adicional para la región de los Lagos, aún por definir.

En la oportunidad también se propuso convocar para la próxima asamblea al ministerio de Salud, al ministerio Público de la Defensa y a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) delegación Neuquén, además de solicitar el acompañamiento de la subsecretaría para la creación de un Consejo Regional de la Confluencia.

Iril subrayó “a importancia de “preservar y defender estos espacios de participación ciudadana como lo viene haciendo el gobierno provincial”.

Por el proceso de auditoria del ANDIS, muchas personas con discapacidad se quedaron sin cobertura y tuvieron que ser asistidas por la Subsecretaría de Discapacidad. El trabajo coordinado en un Consejo Regional podría alivianar esa tarea.