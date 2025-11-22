40 estudiantes de las EPET finalizaron sus prácticas profesionalizantes en la UTN

Los estudiantes de las EPET 1 y EPET 10 tuvieron su primer acercamiento a la universidad

Desde hace un año, estudiantes de diferentes escuelas técnicas de la provincia realizan prácticas profesionalizantes en empresas de la comarca petrolera que incluyen diferentes áreas.

Esta semana el gobierno provincial anunció que cuarenta de esos estudiantes, de Cutral Co y Plaza Huincul que cursan los últimos años en las escuelas técnicas N°1 y 10 articularon con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) su participación en el programa organizados por el Consejo provincial de Educación y la Fundación Pampa Energía.

Los estudiantes tuvieron su experiencia a lo largo de seis semanas con una orientación en hidrocarburos dentro de las instalaciones de la Facultad Regional de Neuquén (FRN) de la UTN, incluyendo clases teóricas e instancias de laboratorio.

El director de la modalidad de Educación Técnica, Gustavo Liboreiro, aseguró que “la alianza estratégica entre sector privado y público es fundamental para acercar a las escuelas a los veloces avances tecnológicos y los cambios permanentes que también atraviesan al mundo del trabajo”, y motivó a las y los jóvenes “a seguir estudiando y aprendiendo, los invito a valorar los espacios de acompañamiento y contención que viven dentro de la escuela”.

Más alla de la experiencia en la UTN, estudiantes de la EPET 10 participan del programa en Copelco y pymes locales de servicios petroleros.