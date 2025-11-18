La EPET 1 de Cutral Co celebra el Día de la Educación Técnica con la tradicional Expo

Comienza hoy a las 15 h y finalizará mañana. Habrá números artísticos y charlas

La Escuela de Educación Técnica N° 1 (EPET 1) de la ciudad de Cutral Co inaugura hoy la “Expo EPET 1”, un evento diseñado para celebrar el Día de la Educación Técnica. La exposición se presenta bajo el lema “Construyendo presentes, proyectando futuros”.

La muestra, que es un evento abierto a toda la comunidad, comenzará hoy y se extenderá hasta mañana 19 de noviembre. El horario de apertura para el primer día es de 15:00 a 20:00, mientras que la muestra de trabajos y propuestas de formación del 19 de noviembre se realizará de 15:00 a 19:00.

La jornada inaugural comenzará puntualmente a las 15 h con el acto de apertura oficial. Tras el acto, se procederá a la apertura de los stands, donde se exhiben muestras de trabajos y diversas propuestas de formación ofrecidas por la institución.

El programa del primer día incluye una importante instancia de capacitación: una charla general a cargo de Copelco, que tendrá lugar a las 18:30 y se repetirá el miércoles. Más tarde, a las 19 h, los asistentes podrán disfrutar de varios números artísticos presentados por el área de Lenguaje y Producción Cultural.

La “Expo EPET 1” no solo busca mostrar las capacidades de la escuela, sino también integrar a la comunidad en la celebración de la formación técnica.

El evento culminará al otro día (tras el inicio de la muestra) a las 19:00, momento en que se realizarán sorteos y se llevará a cabo el cierre formal de la expo.

La EPET 1, ubicada en Cutral Co, invita a todos los residentes a participar de esta celebración de la educación técnica, destacando el valor de la formación para proyectar el futuro.