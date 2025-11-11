Tenía prisión domiliaria y no aparece, buscan a un hombre en Cutral Co

Se trata de Maykol Sebastian Benavidez, quien cursaba prisión domiciliaria dispuesta en diferentes procesos judiciales por diferentes delitos.
Benavidez tiene 25 años, es de nacionalidad argentina, altura de 1.65 metros, de contextura física delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabellos cortos negros.
La búsqueda se generó a pedido de la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co e interviene el Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co.
Muchas personas acusadas y condenadas están con prisión domiciliaria porque no hay lugar en las cárceles 22 y 21, tampoco en las comisarías de la Dirección Seguridad. Está en marcha una obra en la Unidad de Detención 22 que pondría alivio a la situación carcelaria.
Cualquier información se puede suministrar al 2996319142 o al 101.