Qué anuncia para este martes el pronóstico en Cutral Co y Plaza Huincul

Este martes continúa la posibilidad de posibles tormentas durante el día, según indica la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC-.
La temperatura mínima pronosticada será de 4° Centígrados hacia la noche y para el día a 18°. La nota distintiva la dará el viento: el sudoeste a 49 kilómetros con ráfagas de 61, a lo largo del día.
Para la noche a 53 kilómetros con ráfagas de 60 y del mismo sector. El cielo se despejará hacia la noche.
Para el miércoles la máxima se estima en los 23° Centígrados y la mínima de 9°.