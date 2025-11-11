Plaza Huincul: Ampliaron la red de gas en el barrio Altos del Sur

45 familias pueden acceder a la red de gas natural

En los últimos días se llevó a cabo la conexión a la red de gas a dos manzanas del barrio que beneficia a 45 familias del sur de Plaza Huincul.

Las manzanas que pueden acceder al servicio de gas natural son las 364 y 365 en el cuadrante comprendido desde las calles Juan Lagner, hasta Fernando Meineke; y desde René Favaloro hasta Emilio Coni.

La obra, proyectada por Camuzzi y desarrollada por la empresa Tecnogas en colaboración con personal de la secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Plaza Huincul, se llevó adelante desde la primera semana del mes de noviembre.