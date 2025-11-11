El Club Plaza Huincul organiza su tercer torneo relámpago

En las instalaciones del Complejo Plaza Huincul, se realizará el tercer Torneo Relámpago del año para categorías inferiores.

El próximo lunes 24 de noviembre se disputarán los partidos en las categorías 2015/16 y 209/20. El costo de la inscripción es de $10.000 por cada jugador.

Las entradas tienen un costo de $3.000 para quienes deseen ir a ver los partidos. No se puede ingresar con alimentos a las instalaciones.

Para más información sobre el torneo se pueden comunicar a los números 2995361894 Lore y al 2996032219 Eve.