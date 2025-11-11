Cutral Co: una conductora fue derivada al hospital después de un choque

Ocurrió esta mañana en el barrio Progreso.

La conductora de un vehículo que terminó contra un paredón fue trasladada hasta el hospital de Complejidad Media de Cutral Co. El incidente fue en Mitre y Benazar, en el barrio Progreso de Cutral Co alrededor de las 11.

En principio, se estableció que dos vehículos impactaron en la esquina mencionada. Un Fiat Uno Mobi y un Fiat Punto. Fue este último el que terminó sobre la vereda y contra un paredón de la mano noroeste.

Como consecuencia, la conductora de este rodado fue trasladada en ambulancia hasta el hospital de Complejidad Media para ser sometida a los exámenes que determinarán si sufrió algún tipo de lesión, tal como se informó en el lugar.

Ambos rodados terminaron con cuantiosos daños materiales en sus carrocerías. Hasta el lugar arribó el personal del Comando Radioeléctrico; una dotación de bomberos voluntarios y de la División Tránsito de Plaza Huincul.

Mientras de desarrollaban las tareas de rigor en el sitio se dispuso el cierre al tránsito vehicular de Mitre a la altura de la calle Plaza Huincul.