Cutral Co: fijan 8 años de prisión para un hombre que abusó de una niña

Los hechos ocurrieron entre julio de 2022 y agosto de 2025.

Un hombre fue condenado a 8 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una niña que pertenecía a su entorno familiar, en una localidad cercana a Plaza Huincul. La pena fue impuesta este martes durante una audiencia de determinación de la pena realizada en los tribunales de Cutral Co.

El asistente letrado Federico Cuneo, representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó la condena y valoró las circunstancias agravantes y atenuantes del caso. El pedido fue acompañado por el representante de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, mientras que la defensa no formuló oposición.

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Maximiliano Bagnat y Diego Chavarría Ruiz, resolvió por unanimidad fijar la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, las partes renunciaron a los plazos legales para recurrir la sentencia, por lo que el fallo quedó firme y la pena podrá comenzar a ejecutarse de inmediato.

Como parte de la resolución, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS). Su identidad se mantiene bajo reserva con el fin de proteger la intimidad de la víctima y su grupo familiar.

Los hechos

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, el caso fue denunciado luego de que la niña le contara a su maestra de la escuela primaria que sufría abusos sexuales.

El hombre la trasladaba desde la vivienda donde residía hasta la ciudad de Plaza Huincul, con la excusa de comprarle cosas, y en ese contexto cometía los ataques.

El delito por el cual fue condenado es abuso sexual con acceso carnal cometido contra una menor de 13 años de edad, agravado por la guarda, en calidad de autor.