Continúa el paro de auxiliares y el CPEM N° 58 informó que no hay clases

Este martes y es por el paro de auxiliares de servicio que se inició el lunes.

La medida de fuerza que consiste en un paro por tiempo indeterminado dispuesto por el gremio ATE y que está dispuesto por ATE continúa este martes.

Ante esta situación, desde el equipo de Gobierno y Conducción Escolar del CPEM N° 58 se informó que para este martes están suspendidas todas las actividade escolares porque no se puede garantizar la limpieza e higiene necesaria para un normal funcionamiento.

Al igual que otros establecimientos, las clases se llevarán adelante, según la adhesión de las y los afiliados al sindicato ATE.