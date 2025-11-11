Continúa el paro de auxiliares y el CPEM N° 58 informó que no hay clases

La medida de fuerza que consiste en un paro por tiempo indeterminado dispuesto por el gremio ATE y que está dispuesto por ATE continúa este martes.
Ante esta situación, desde el equipo de Gobierno y Conducción Escolar del CPEM N° 58 se informó que para este martes están suspendidas todas las actividade escolares porque no se puede garantizar la limpieza e higiene necesaria para un normal funcionamiento.
Al igual que otros establecimientos, las clases se llevarán adelante, según la adhesión de las y los afiliados al sindicato ATE.