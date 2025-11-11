Abrieron concurso para administrador de sistemas de la oficina judicial penal en Cutral Co

El plazo para inscribirse comienza el 14 de noviembre y cierra el 21 de este mes.

Está en marcha un concurso para administrador o administradora de sistemas y para desempeñarse en la Oficina Judicial Penal, en Cutral Co.

Se trata de un concurso de oposición y antecedentes, según el Acuerdo N° 6.510, Punta 22, Inciso 2°.

El período de inscripción se inicia la 00:00 del 14 de noviembre de 2025 hasta las 23:59 del 21 de noviembre. Se aclaró que no se aceptarán incripciones fuera de ese período estipulado.

La fecha del examen escrito será el 3 de diciembre de 2025 a la 14:15 en el 1° piso del edificio ubicado en JJ Valle N° 510 de Cutral Co.

La mesa examinadora estará a cargo del contador Roberto Segura, del abogado Nicolás Mellado y las abogadas Laura Cardoso y Magalí Juárez.

Se puede consultar toda la información con los requisitos para ingresar al concurso en el siguiente link: http://www.concursosjusneuquen.gob.ar/index.php/Externo/2755