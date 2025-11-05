Se concretó el 4° encuentro de brigadistas del petróleo y el gas en Cutral Co

Se concretó el 4° Encuentro de Brigadistas del Petróleo y Gas, una jornada que reúne a representantes de empresas, especialistas y cuarteles de bomberos de la región.
El objetivo del encuentro es fortalecer la integración entre compañías y cuerpos de bomberos, promover la formación de brigadistas dentro de las empresas y favorecer el intercambio de experiencias, buenas prácticas y nuevas tecnologías en materia de respuesta ante emergencias.
El gerente de la Seccional Comahue del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), Raúl Vila, destacó: “Este encuentro comenzó en Neuquén y hace dos años nos trasladamos a Cutral Co. Hoy participan 18 brigadas y 14 cuarteles de bomberos. Buscamos competir sanamente y mostrar las habilidades que tienen, no solo los cuarteles, sino también las brigadas contra incendio de la industria petrolera”.
En representación del Ejecutivo Municipal participaron el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, y el secretario de Control Urbano, Omar Marifil.