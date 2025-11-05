Realizaron simulacro de emergencias en el Jardín 3 del barrio Otaño

Durante la mañana se realizó el primer ejercicio mientras que el segundo será en el turno tarde

Con participación del personal policial y de bomberos voluntarios se realizó un simulacro de evacuación en el jardín 3.

Durante la mañana se realizó el primer ejercicio mientras que el segundo será en el turno tarde, aproximadamente a las 16.30 h.

El simulacro comenzó con la alerta y el toque de sirenas y luego se realizó el ejercicio de retirar a todos los niños y niñas que estaban en las aulas.

Este tipo de actividades se realizan para mejorar la seguridad dentro de la institución y para que las autoridades coordinen acciones conjuntas.