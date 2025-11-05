Piden precaución en la circulación por un sector de Cutral Co

Desde el municipio cutralquense, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa que por un lapso aproximado de 20 días, la empresa Becha realizará tareas de pintado de arterias en distintos sectores de la ciudad. Lo harán en el horario de 7:00 a 16:00.
Los trabajos comprenden la demarcación de sendas peatonales, carriles y señalización vial, con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden del tránsito. Se solicita la colaboración y precaución de los vecinos que circulen por las zonas intervenidas.
Las arterias comprendidas en esta etapa son las siguientes:
- Eguinoa, entre Tierra del Fuego y Primeros Pobladores
- Alem, entre Primeros Pobladores y Mariano Moreno
- Perito Moreno, entre Mariano Moreno y Primeros Pobladores
- Yrigoyen, desde Primeros Pobladores hasta Islas Malvinas
- Avenida del Trabajo y Mosconi y Avenida del Trabajo y Córdoba
- Roca, entre Tucumán y 9 de Julio
- San Martín, entre Roca y Eguinoa
- Roca, entre Avenida Carlos H. Rodríguez y General Paz