Piden precaución en la circulación por un sector de Cutral Co

Se extenderán por un plazo cercano a los 20 días.

Desde el municipio cutralquense, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa que por un lapso aproximado de 20 días, la empresa Becha realizará tareas de pintado de arterias en distintos sectores de la ciudad. Lo harán en el horario de 7:00 a 16:00.

Los trabajos comprenden la demarcación de sendas peatonales, carriles y señalización vial, con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden del tránsito. Se solicita la colaboración y precaución de los vecinos que circulen por las zonas intervenidas.

Las arterias comprendidas en esta etapa son las siguientes: