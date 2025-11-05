La ampliación de la EPET 1 avanzó un paso más, se abrió la licitación

En la ciudad de Neuquén se realizó la apertura de sobres para la construcción de un Salón de Actividad Física para la escuela EPET 1 en Cutral Co.
En el acto está presente el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco además de ministros, secretarios y la diputada por Cutral Co, Yamila Hermosilla.
El paso que se dio es la apertura de sobres de la licitación para la construcción del nuevo espacio educativo, luego se deberá analizar las ofertas y la documentación de las empresas oferentes para determinar cuál será la ganadora.
Esta obra es una respuesta a muchos años de reclamos de la EPET 1, ya que los más de mil alumnos y alumnas tuvieron que utilizar espacios prestados para realizar la actividad física que exige la currícula.