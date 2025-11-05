Gran bingo familiar organizado por el Club Alianza: Quedan pocos cartones a la venta

Se realizará el viernes 7 de noviembre

El próximo viernes a partir de las 19 horas, se realizará el bingo familiar organizado por el Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co en el gimnasio municipal Enrique Mosconi.

Con más de 5 millones en premios y shows en vivo, el bingo reunirá a los fanáticos de la institución celeste para juntar dinero para continuar remodelando al estadío.Los interesados en conseguir su cartón y colaborar con el club se pueden acercar a la sede ubicada en Carlos H Rodríguez.

Los shows estarán a cargo de Excelencia Chamamecera y Resak2. El evento comienza a las 19 horas y se extiende hasta las 23 horas aproximadamente.