Empezaron las paritarias 2026 en Neuquén: ATE abre la ronda

Le seguirán ATEN, UPCN y Unavp.

Hoy empezó la ronda de las paritarias 2026 convocadas por el gobierno provincial y los gremios estatales.

El llamado lo encabezó el gremio ATE, que lidera Carlos Quintriqueo. Fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González, y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio.

La idea es avanzar en el acuerdo salarial para 2026. La convocatoria fue oficializada la semana pasada como parte de una iniciativa que busca sostener el diálogo respetuoso para alcanzar los consensos necesarios para proyectar con anticipación las variables salariales y presupuestarias, asegurando condiciones de estabilidad a los trabajadores.

La ronda continuará con ATEN, UPCN y Unavp. Desde el gobierno provincial se informó que Neuquén repite el esquema de negociación adelantada buscando sostener la previsibilidad política y económica.