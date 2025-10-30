Tobares estuvo en Plaza Huincul y visitó la EPET 10

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y el intendente Claudio Larraza estuvieron en la escuela técnica de Plaza Huincul para entregar la personería jurídica a la cooperadora.
El gesto indica que Tobares no quiere perder presencia en el territorio, tras las elecciones y también que Larraza seguirá de cerca sus pasos.
En lo institucional, Tobares aseguró que la personería jurídica es “una herramienta fundamental para este tipo de asociaciones ya que aporta mayor transparencia y permite realizar nuevas gestiones en el acompañamiento los estudiantes”.
En la recorrida también estuvo presente el delegador regional, Rubén “Ojito” García.