Arranca la inscripción para sala de 4 años en el Jardín 3 del barrio Otaño

La inscripción es por la página web del Ministerio.

Como en el resto de las instituciones de la provincia de Neuquén, el período de inscripciones para el nivel inicial será el 3 de noviembre.

La metología será online, por la página web del Ministerio de Educación de la provincia. Justamente allí se encuentran detalladas las prioridades y los radios a cubrir.

Para el momento de la preinscripción deberá contar con una foto o escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) -de ambos lados- del estudiante

Entonces la prioridad es para niños y niñas con certificado de discapacidad, que tengan radio en el jardín (si no tienen radio, no se considera prioridad 1). Luego se inscribirá a niños y niñas que hayan cambiado su residencia por una situación de violencia familiar.

La tercera prioridad es la de niños y niñas con hermanos en la institución y luego se anotarán a los que vivan en el radio, luego según el radio laboral de los padres y finalmente a los de fuera de radio.

El jardín del barrio Otaño además informó que en caso de requerir mayor información asistir personalmente al jardín o llamar al tel 299 4967349.