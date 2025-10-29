Arranca la inscripción para sala de 4 años en el Jardín 3 del barrio Otaño

Como en el resto de las instituciones de la provincia de Neuquén, el período de inscripciones para el nivel inicial será el 3 de noviembre.
La metología será online, por la página web del Ministerio de Educación de la provincia. Justamente allí se encuentran detalladas las prioridades y los radios a cubrir.
Para el momento de la preinscripción deberá contar con una foto o escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) -de ambos lados- del estudiante
Entonces la prioridad es para niños y niñas con certificado de discapacidad, que tengan radio en el jardín (si no tienen radio, no se considera prioridad 1). Luego se inscribirá a niños y niñas que hayan cambiado su residencia por una situación de violencia familiar.
La tercera prioridad es la de niños y niñas con hermanos en la institución y luego se anotarán a los que vivan en el radio, luego según el radio laboral de los padres y finalmente a los de fuera de radio.
El jardín del barrio Otaño además informó que en caso de requerir mayor información asistir personalmente al jardín o llamar al tel 299 4967349.