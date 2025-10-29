Adrian Metz, hermana del nieto recuperado 140 estará en Cutral Co

Iniciará su visita institucional la próxima semana en la localidad petrolera, sitio donde fueron secuestrados sus padres, Graciela Romero y Raúl Metz

La integrante de la comisión de Abuelas iniciará su visita institucional la próxima semana en la localidad petrolera, sitio donde fueron secuestrados sus padres, Graciela Romero y Raúl Metz. La agenda incluye varias ciudades de la región, poco después de que Adriana lograra reencontrarse con su hermano, el nieto 140.

La región se prepara para recibir una visita con una profunda resonancia histórica y de derechos humanos: Adriana Metz, miembro de la comisión de Abuelas de Plaza de Mayo, estará en la zona la semana próxima para llevar a cabo una visita institucional, según anunció el canal de Whatsapps Crónicas sin Vueltas.

El itinerario de Metz tiene un significado particularmente emotivo, ya que su recorrido comenzará en Cutral Co. Esta localidad es el lugar donde sus padres, Raúl Metz y Graciela Romero, fueron secuestrados durante la última dictadura militar argentina.

La visita de Adriana Metz se enmarca pocos meses después de un hito fundamental para su familia y para los organismos de derechos humanos: este año, Adriana se reencontró con su hermano, quien fue identificado como el nieto 140. El hermano de Adriana nació en cautiverio en el centro clandestino de detención de Bahía Blanca, donde sus padres fueron vistos por última vez.

Los padres de Adriana, Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en Cutral Co. En aquel momento, su madre, Graciela, estaba embarazada de cinco meses de su segundo hijo. La pareja sigue desaparecida.

El nieto 140 es un varón nacido el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino conocido como “La Escuelita” de Bahía Blanca. Adriana, que tenía apenas un año cuando sus padres fueron secuestrados, fue quien se encargó de motorizar la búsqueda de su hermano desde que alcanzó la mayoría de edad. Ella relató que, tras conseguir su teléfono, lo agregó a su celular con los apellidos Metz Romero, afirmando que, “De acá en más, es todo ganado para la familia Metz Romero, pero también para la sociedad”.

La confirmación por parte de Abuelas de Plaza de Mayo de que el nieto 140 es hijo de la pareja secuestrada en 1976 provocó una emoción especial en la comarca petrolera. Dora Seguel, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul (AFDDEP), manifestó que este hallazgo representa “esperanza y fe” y subraya que la lucha es “colectiva”. En respuesta a este feliz desenlace, representantes de la APDH de Neuquén plantearon al intendente de Cutral Co la instalación de un tótem de señalización para el matrimonio Romero–Metz, el cual ahora incluirá la leyenda del “bebé recuperado”.

Luego de las actividades previstas en Cutral Co y la Comarca, la agenda de Adriana Metz la llevará a otras ciudades de la región. Se espera su presencia en Cipolletti, Regina, Roca y Neuquén.